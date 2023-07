Billie Eilish verliest haar hondje Pepper: “Voor eeuwig mijn beste vriend”

Popster Billie Eilish is in rouw. Ze heeft afscheid moeten nemen van Pepper, de hond die 15 jaar lang haar huisdier was.

“Pepper, mijn levenslange beste vriend”, schrijft ze op Instagram. “Ik zal je op een dag weer zien, lieve meid. Je hebt 15 jaar geleefd, jij beest. Ik hou van je, ik ga je voor eeuwig missen.” De 21-jarige Eilish post er wat foto’s bij van de hond en van zichzelf op heel jonge leeftijd.

De Bad guy-zangeres is te horen in de pas uitgekomen Barbie-film. De single What was I made for? schreef ze naar goede gewoonte met haar broer Finneas.