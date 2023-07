Man probeert tijdens ondervraging te vluchten van politie, maar zijn poging kent opvallende afloop

De politie van Tulsa, een stad in de Amerikaanse staat Oklahoma, heeft beelden vrijgegeven van een opmerkelijke vluchtpoging. Toen een agent Miguel Fernandez ondervroeg nadat hij eerst een valse naam opgaf, koos de man het hazenpad. Even leek hij uit de greep van de politie te kunnen blijven, tot een moedige man uit een pick-up truck stapte.

De agent zag voor zijn neus hoe de burger Fernandez tegen de grond werkte met een stevige tackle. Meteen nadien nam de agent over en sloeg hij de vluchter in de boeien. “We houden van onze burgers en appreciëren alle steun die we van jullie krijgen. Dit was ongetwijfeld een geval van 110 procent aan steun”, schreef het korps achteraf op Facebook, die de actie van de burger erg waardeerde. “Stel alsjeblieft wel je veiligheid voorop voordat je je bezighoudt met misdadigers.”

(kmlo)