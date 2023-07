Nu ook Luis Vazquez én Justin Lonwijk op weg zijn naar Anderlecht: hoe zal coach Brian Riemer al die pionnen zetten?

Het nieuwe Anderlecht krijgt vorm. De Argentijnse spits Luis Vazquez (22) is geland, maar ook middenvelder Justin Lonwijk (23) wordt straks gehuurd van Dynamo Kiev en Tudor Mendel (Chelsea) zit nog in de pijplijn. Daardoor krijgt coach Brian Riemer meer opties om zijn ploeg samen te stellen. Plots zijn er zelfs twee grote aanvallers van zo’n 5 miljoen euro. Gaan Dolberg en Vazquez samenspelen of elkaar beconcurreren? Op zijn minst heeft de trainer nu een plan B.

Jürgen Geril