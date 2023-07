Jasper Philipsen komt terug op negatieve reacties en doodsbedreigingen tijdens Tour: “Ik trok het me misschien te veel aan”

Vier etappezeges, twee tweede plaatsen en de groene trui. En toch zal de Tour de France 2023 ook een negatief kantje hebben voor Jasper Philipsen. Onze landgenoot kreeg na enkele incidenten in de sprint en een akkefietje met Pascal Eenkhoorn heel wat negatieve reacties over zich heen. En dat liet bij Philipsen toch z’n sporen na.

Jasper Philipsen heeft er een schitterende Tour de France opzitten. De 25-jarige Limburger boekte in vier ritzeges. Mede daardoor mocht Philipsen ook de groene trui mee naar huis nemen. Die groene trui mocht hij maandag uitgebreid tonen in Aalst tijdens het eerste na-Tourcriterium in ons land. “We hebben zondag met de ploeg een rustig feestje gehad”, vertelde Philipsen. “Veel rust na Parijs heb ik nog niet gekregen. Ik kijk er wel naar uit om mijn groene trui te showen in Aalst. Ik kan mijn fans op deze manier alvast iets teruggeven. Misschien kan ik wel revanche nemen voor de misgelopen zege in Parijs tegen Jordi Meeus”, lachte Philipsen.

De groene trui kreeg naast heel wat felicitaties ook best wat bagger over zijn hoofd. Zijn vriendin, Melanie Peetermans, had het zelfs over doodsbedreigingen. “Het was soms erg. Ik trok me dat wel aan. Misschien te veel. Je gaat dan die negatieve dingen onthouden, de positieve zet je op kant.”

Meeus klopte Philipsen zondag op de Champs-Élysées. — © BELGA

Naast vier zeges werd Philipsen in de Tour twee keer tweede en twee keer vierde. “Ik ben trots op wat ik heb kunnen verwezenlijken. Natuurlijk had er met andere scenario’s wat meer ingezeten, maar soms moet je toch tevreden zijn met wat je hebt. Ik heb de groene trui behaald en dat was een doel. Ik rijd nog alle criteriums in België en daarna leg ik de focus op het WK. Ik ga de benen op spanning houden om ook in Glasgow nog iets te laten zien.”