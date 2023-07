Geen (keuze)stress: KRC Genk lijkt klaar voor eerste match van het jaar

Servette uit, altijd lastig. Zeker als de belangen in de eerste match van het seizoen zowel sportief als financieel zo groot zijn. Maar het vertrouwen in Genkse rangen is pertinent zichtbaar: Racing lijkt klaar voor de eerste match van het jaar.

KRC Genk deed al hippere oorden aan dan het zakelijk ogende Stade de Genève. De thuishaven van Servette FC wordt dinsdagavond geen heksenketel, hoe enthousiast ze hier ook zijn over de verkoop van 16.000 (van de 30.000) tickets. De beste recette in vier jaar verraadt ambitie bij de thuisfans. Daar heeft Genk-coach Wouter Vrancken alle begrip voor.

Dubbel programma

“Dit wordt een lastige opdracht. Ik voel veel vertrouwen, maar we zijn zeker op onze hoede voor een sterk, compact en direct Servette. Dit is een tegenstrever die alle respect verdient”, zegt Vrancken, vooraleer hij elke vraag over een eventuele volgende ronde tegen Rangers resoluut afwimpelt.

Ik hak graag lastige knopen door Wouter Vrancken, coach KRC Genk

De volledige focus gaat naar hier en nu. De competitiestart van zaterdag op RWDM zal Vrancken worst wezen tot woensdagochtend, ook al heeft hij zo’n grote kern ter beschikking dat hij twee typeploegen zou kunnen maken. Eentje voor de Jupiler Pro League en eentje voor Europa.

“Ik ben blij dat - misschien op die van diepe spits na - alle posities dubbel bezet zijn. Dat is ook nodig, nu we de volgende weken een dubbel programma afwerken. Spelers zullen mekaar scherp houden. Maar ik denk niet te ver vooruit, we bekijken wedstrijd per wedstrijd.”

Geen transferitis

Het maakt dat de Genkse coach de volgende dagen en weken veel knopen zal moeten doorhakken. “Dat doe ik graag”, glimlacht hij. Nochtans zijn het niet de minste dilemma’s, die hij moet oplossen. Neem nu die van linksbuiten. Normaal is daar Mike Trésor als de MVP van vorig seizoen onaantastbaar. Maar hij zal de club normaal deze zomer nog verlaten en zijn mogelijke opvolger Alieu Fadera maakte indruk tijdens de voorbereiding. Terwijl het eigen toptalent Luca Oyen voorbestemd leek om de volgende jaren een sleutelrol te vervullen als linksbuiten.

“We zullen iedereen nodig hebben”, houdt Vrancken de boot af. Hij beseft hoe hoog de inzet in het eerste officiële match van het seizoen is. Servette uitschakelen betekent naast de eerste van drie stappen richting Champions League ook zekerheid over Europees voetbal tot in december. Cruciaal voor een club als KRC Genk. “Wees gerust, daar zijn de spelers zich heel bewust van”, klinkt de trainer overtuigd. “Ik zie heel veel scherpte op training en in de voorbije oefenwedstrijden. Nee, er is niemand die er afwezig bijloopt, omdat hij met een transfer zou bezig zijn. Integendeel.”

Ik heb Europees voetbal gemist Bryan Heynen, aanvoerder KRC Genk

Taaie tegenstrever

Zijn woorden worden bevestigd door aanvoerder Bryan Heynen, die verlost is van de lichte hinder aan de hamstrings, waardoor hij Burnley oversloeg. “Ik houd een goed gevoel over aan de voorbereiding. We willen de lijn van vorig seizoen doortrekken, bovendien pikken ook de nieuwkomers alles snel op. Iedereen kijkt uit naar deze wedstrijd. Het is niet zo dat je als speler meer gemotiveerd bent voor een Europese match dan voor eentje in de competitie. Maar ik moet wel toegeven dat ik dit gemist heb.”

De aanvoerder beseft dat Servette een taaie tegenstrever wordt. “We kennen enkele spelers nog uit de Belgische competitie en hebben ook al de nodige beelden gezien. Het is een stevige ploeg, die een hecht blok vormt en er met heel direct spel snel kan uitkomen via hun twee stevige spitsen. Daarvoor moeten we zeker op onze hoede zijn. Maar we zullen met vertrouwen starten.”

