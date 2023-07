Meer dan dertig graven gevandaliseerd en in brand gestoken in Koersel. — © Zahra Boufker

Beringen

Op het kerkhof van Koersel-centrum hebben vandalen maandag meer dan 30 graven vernield. De graven werden in brand gestoken en beschadigd, en er werden spullen gestolen. “Dit is geen vandalisme, dit is horror”, zegt Carlo Habex.