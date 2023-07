IN BEELD. Sterren kijken in Aalst, ook Van der Poel present in na-Tourcriterium, maar hij paste voor feestje in Parijs met oog op WK

Het na-Tourcriterium van Aalst wist twee truien uit de voorbije Tour de France te strikken: groene trui Jasper Philipsen en bolletjestrui Giulio Ciccone. Philipsen heeft vanavond ook zijn twee locomotieven Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel mee. Maar met Jordi Meeus, ritwinnaar in Parijs, stond er nog een snelle man aan de start in de carnavalstad. Gele trui Jonas Vingegaard draait vandaag dan weer rondjes in het Nederlandse Boxmeer.

Van der Poel stond in Aalst fris aan de start, want hij liet zondagavond in Parijs de festiviteiten aan zich voorbijgaan. “Na de ceremonie op de Champs-Elysées hebben we met de ploeg nog iets gegeten. Een deel van het team is daarna nog het nachtleven van Parijs ingetrokken, maar ikzelf niet”, vertelde Van der Poel in Aalst aan Belga. “Ik heb snel mijn bed opgezocht. Ik heb andere katten te geselen binnenkort. Het is nog slechts twee weken tot het WK. Ik wil me niet nodeloos vermoeien.”

Normaal was Tadej Pogacar ook voorzien in Aalst, maar hij zegde af. De organisatoren wisten in zijn plaats bolletjestrui Giulio Ciccone te strikken.

