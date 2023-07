Het gezin van Koen Vertessen uit Borgloon was dinsdag aangekomen op Rhodos. — © RR

Borgloon/Lanaken

De Limburgse reizigers die uit de gevarenzone op Rhodos geëvacueerd moesten worden, zijn intussen weer veilig. Lanakenaar Stefan Moonen (47) vond onderdak in een ander hotel. Koen Vertessen (37) en z’n gezin zijn weer veilig thuis in Borgloon. “De politie zei alleen: Just walk, walk, walk.”