Zomers weer zit er nog niet in, maar heel slecht is het ook niet: “We zijn hoge temperaturen gewoon geraakt”

De maand juli is voorlopig een natte en relatief koude maand en dat zal niet snel veranderen. Toch mogen we nog niet spreken van een slechte zomer, zegt ook weerman Frank Deboosere.

Terwijl er in grote delen van Europa gegoocheld wordt met codes oranje en rood voor hitte, blijft een lekker zomerweertje bij ons uit. Althans, zo voelt het toch. Want Frank Deboosere wil dat gevoel wel relativeren. “De gemiddelde temperatuur voor deze maand – voorlopig zo’n 18,7°C – zal nog altijd hoger uitvallen dan de gemiddelde temperatuur voor de maand juli over de laatste dertig jaar, 18,4°C. We kunnen dus zeker niet spreken over een zeer koude maand. We zijn die hogere temperaturen wat gewoon geraakt, maar dat wil niet zeggen dat het elk jaar zo zal zijn.”

Ook qua uren zonneschijn zal elke zonnepaneleneigenaar al gezien hebben dat het best wel meevalt. “We zitten nu aan een 160 uren zonneschijn en daar komen er nog flink wat bij de komende week. Gemiddeld komen we voor juli uit op een 200 uur. We zitten daar dus niet zo heel ver van af”, zegt Deboosere. “Het is wel wat natter dan gemiddeld. Gemiddeld komen we voor juli aan een 80 millimeter, we zitten nu aan een 70-tal en daar zal nog wel wat bijkomen. We zullen dus mogelijk een iets nattere julimaand krijgen. Maar dat zijn gemiddelden: in West-Vlaanderen hebben ze bijvoorbeeld nog bijna niets van regen gezien en kunnen ze wel nog wat gebruiken.”

Mogelijk is dat voor de komende week, want voorlopig staat een stabiel zomers weertje niet op de kaarten. “Ook de komende week kan je verwachten dat we meer van hetzelfde gaan krijgen.”