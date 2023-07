“Het is alsof ik mijn tweede moeder verloor.” Het is een van de vele duizenden reacties die de VRT binnenkreeg na het overlijden van nieuwsanker Martine Tanghe. Waarom raakt het verlies van de nieuwslezeres zoveel mensen, ook al hebben velen haar nooit persoonlijk gekend? “Ze had twee kenmerken die maakten dat ze impact had.”