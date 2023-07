Stortbui zet ook Hasseltse Bewel-vestiging blank

De stortbuien die maandag over de provincie trokken, hebben ook voor wateroverlast gezorgd in de Bewel-vestiging in Kiewit (Hasselt). “Bij mijn weten is dat de eerste keer”, zegt siteverantwoordelijke Marc Maes.

“Er viel dan ook enorm veel water op erg korte tijd. De straten stonden blank, de afvoerputjes kregen het water niet verwerkt en in onze gebouwen liepen de afvoerputjes en toiletpotten ook over. Gelukkig zetten we steevast alles op paletten zodat er geen schade aan het materiaal was. Toen de stortbui over was, hebben we met vereende krachten met emmers en aftrekkers het hele gebouw weer netjes proper geveegd. Gelukkig bleef de grote ellende ons bespaard en was het met een uurtje transpireren ook weer vergeten.” (Dirk Jacobs)