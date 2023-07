Timo Kielich slaat dubbelslag met ritzege en leiderstrui in Ronde van Wallonië

Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) heeft maandag de derde etappe van de 44e Ronde van Wallonië (2.Pro) gewonnen. De Alkenaar neemt de leiderstrui over van Arnaud De Lie (Lotto Dstny), zondag de winnaar van de tweede rit en maandag vierde.

Na 186,8 kilometer van Thuin naar Mont-Saint-Guibert verraste de 23-jarige Kielich door tijdens de sprint bergop van ver aan te gaan en zijn slag te slaan. De Fransman Florian Sénéchal eindigde op de tweede plaats. De Italiaan Simone Consonni werd derde. Stan Van Tricht finishte als achtste.

Dinsdag volgt een 32,7 kilometer lange individuele tijdrit, met start en aankomst op de Grote Markt in Bergen. De vorige chronorit in de Ronde van Wallonië dateert van 2002 in Amay, waar Bert Roesems zegevierde.