Jasper Philipsen (25) werd bij zijn overstap naar de profs aangekondigd als de nieuwe Tom Boonen. Na zijn succesrijke Tour de France, bekroond met vier ritzeges en de groene trui, laat de echte Tom Boonen (42) met plezier zijn licht schijnen over de man die intussen al evenveel ritzeges in de Tour heeft verzameld en even vaak het groen mee van Parijs naar huis heeft gebracht.