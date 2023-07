Wéér Max Verstappen in Boedapest. Aan dit tempo wordt hij wel heel snel kampioen. Vorig jaar was hij mathematisch zeker op 9 oktober. Nu wordt het september, gokt onze F1-volger Marc Cornelissen. Waar kijken we dan wel nog naar uit? Waarom blijven de tv-kijkers toch aan de buis plakken? En wat mogen we komend weekend verwachten in Francorchamps? Antwoorden in onze wekelijkse F1-video.