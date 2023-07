Helmut Lotti brengt metalshow ook op Breekout Festival: “We zullen opnieuw kunnen verrassen”

Hij zorgde op Graspop al voor één van dé concerten van dit festivalseizoen, en begin september hoopt Helmut Lotti dat kunstje over te doen wanneer hij zijn metalshow ook op het Breekout Festival speelt. “Graspop kreeg een compacte set te horen. Ik sta nu al te popelen om in Bree mijn full set te spelen”, klinkt het bij de zanger.

In Dessel zorgde Helmut Lotti voor een uitzinnige massa in een overvolle Metal Dome toen hij zich voor de eerste keer voor een livepubliek aan het metalgenre waagde. Toen hij iets later een tournee van Hellmut Lotti goes Metal aankondigde, mochten de organisatoren een voor een het bordje ‘uitverkocht’ over de affiche plakken. Op de poster van het Breekout Festival was wel nog een plekje. Op zaterdag 2 september brengt de zanger zijn metalcovers mee naar het Breese stadsfestival. “Graspop kreeg een compacte set van 50 minuten te horen, ik sta nu al te popelen om deze zomer mijn full set van 90 minuten te spelen. We zullen het publiek opnieuw kunnen verrassen”, aldus Lotti. Die dag hadden ook Rowwen Hèze, Willy on tour, Le Noise XL, Schmutz en Mensch, erger je niet al plannen om naar Bree te komen.

© Alex Vanhee

The Masked Singer

Naast Lotti is men bij Breekout Festival blij om nog twee nieuwe namen aan te kondigen: die van een Masked Singer en een TikTok-sensatie. Aaron Blommaert laat de mantel van Tovenaar thuis om zijn eigen liedjes te zingen. De acteur/presentator/zanger heeft dan met Zonde misschien wel de Zomerhit te pakken. Ook Berre, die met Kissing Strangers kans maakt op diezelfde prijs, weet wat te doen op vrijdag 1 september: optreden tijdens de tweede editie van het Limburgse festival. De twee Vlaamse zangers maken de affiche voor de eerste schooldag compleet. Zij vervoegen er Pommelien Thijs, A Lot(te) of Bass, The Bobmeister en Jerrooo.