Lotte Kopecky baalt dat ze net naast twee op twee greep: “Goede benen, maar achterband stond lek”

Lotte Kopecky overleefde de afvallingsstrijd in de lastige regenetappe en leek een twee op twee te scoren in Mauriac, maar in een lastige sprint remonteerde Liane Lipper haar nog. De geletruidraagster kon verzachtende omstandigheden inroepen: ze had achteraan een leegloper. “Maar ik ben al blij dat iedereen van onze ploeg overeind bleef”, zei ze.

“Toen we die rotonde opdraaien, voelde ik me super, maar mijn achterband stond lek. Ik ga het daar niet op steken, maar het is wel jammer”, aldus de geletruidraagster.

“Maar ik denk dat we blij mogen zijn dat iedereen van de ploeg rechtop is gebleven. Het was erg glad door de regen en die bochtige afdaling was gevaarlijk. Ik ben blij dat Demi uit de problemen is gebleven en dat ik mijn gele trui heb kunnen behouden.”

Demi Vollering zette zich in de laatste hectometers op kop om Kopecky te lanceren in de sprint. “Ze deed prachtig werk, het was een perfecte lead-out, maar Liane kwam er nog over. Jammer, want een tweede op rij was mooi geweest. Demi is een fantastische ploeggenote, hopelijk kunnen we later deze week iets terugdoen voor haar.”

© AFP

Morgen staat een vlakke etappe op het programma, dan moet Kopecky haar gele trui kunnen behouden. “Ja, maar we zijn niet van plan om de hele koers te controleren, dat hebben we vandaag ook niet gedaan.”