Oudsbergen

Een stevige wolkbreuk met intense regenval zette maandagmiddag de bivakplaats van SMAF Hasselt in Oudsbergen even onder water. De schade bleef al bij al beperkt, maar er stond wel water in de HUDO, enkele tenten en de kooktent. “Alles is onder controle”, stellen groepsleiders Harm Wevers en Tuur Philips de ouders gerust.