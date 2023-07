Gezien? Antwerp-tiener Ilenikhena (16) speelde met andere sponsor tijdens de Supercup, maar dat heeft een logische reden

George Ilenikhena viel tijdens de Supercup in en kon zo zijn eerste minuten maken op een match met inzet voor zijn nieuwe club. Wat de aandachtige kijkers meteen opviel, was dat hij in een ander truitje speelde dan zijn ploegmaats. Op zijn shirt werd de naam van de sponsor betFIRST vervangen door ‘Antwerp first’, de naam van het communityproject van Antwerp. “Daar volgen wij gewoon het Koninklijk Besluit in, minderjarigen mogen niet spelen met gokreclame op het shirt”, reageert Erwin Van den Sande, de marketing- en communicatiemanager van de club.

Geen merk of logo van een kansspel

Dat Koninklijk Besluit, dat op 1 juli in werking trad, verbiedt vanaf 2028 reclame voor kansspelen, maar ook nu zijn er al gevolgen van de nieuwe wetgeving. In het KB staat onder andere dat een minderjarige speler van een professionele of niet-professionele sportvereniging niet met het merk of logo van een kansspel mag spelen. Omdat de nieuwe aanvaller van Antwerp nog maar 16 is, mag hij dus geen shirt dragen met de naam van de hoofdsponsor betFIRST op. Het bracht Ilenikhena alleszins geen ongeluk: in de penaltyreeks van de Supercup trapte hij zijn elfmeter keurig binnen.

George Ilenikhena trapte zijn penalty binnen op de Supercup. — © Isosport

Ook aangepast shirt voor jonge fans

Nog dit: de jonge fans van de Great Old die een truitje willen van Alderweireld of De Laet zullen zich tevreden moeten stellen met een licht aangepaste versie. De kindershirts in de fanshop zijn namelijk in lijn met de wetgeving voorzien van ‘Antwerp first’ zoals het shirt van Ilenikhena.