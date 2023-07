Servette-coach Weiler is nog geen haar veranderd: “Ik zeg niets over ons of Genk”

“Sorry, maar ik ga niks zeggen over onze ploeg of mijn visie op Genk. (Kijkt in onze richting) Hier zitten immers Belgische journalisten.” Leuk zo’n persconferentie van René Weiler.

Zes jaar geleden pakte de 49-jarige Weiler de Belgische titel met Anderlecht, vandaag is hij de (nieuwe) trainer van Servette Genève. Maar zijn persconferenties zijn nog steeds dezelfde. Weiler praat wel, maar zegt amper iets. “Misschien spelen we opnieuw in een 4-4-2, misschien ook niet. Ik zal geen zes of zeven andere spelers opstellen dan in de (gewonnen) competitiematch tegen Grashoppers. Maar ook niet met dezelfde ploeg spelen, want Stevanovic is geschorst. Genk is een ploeg met heel veel kwaliteiten, maar ik ga jullie niet zeggen welke. Want dan wordt duidelijk waar we mogelijk de nadruk op leggen in onze aanpak. Welke Genkse ploeg ik aan de aftrap verwacht? Die van tegen Sporting of Burnley? Ik zal het je morgen zeggen. Maar acht van de elf zullen we zeker juist hebben staan op het tactisch bord.”

En zo ging het nog even door. Met de glimlach, want vriendelijk is Weiler zeker. Vol lof ook over het Belgisch voetbal. “Dat staat een stuk hoger aangeschreven dan het Zwitserse. Terecht, ik spreek uit ondervinding. Er gaat meer geld om in het Belgisch voetbal. Ook bij Genk, dat al jaren een heel doordacht beleid voert en over een excellente opleiding beschikt. Daarom zijn ze duidelijk favoriet. Maar mijn spelers zullen alles geven. Ze hebben er altijd van gedroomd om dit soort van topmatchen te spelen, dit is een unieke kans voor hen.”

Weiler is ook opgetogen over het enthousiasme bij de Zwitserse fans. Er zijn al 16.000 tickets aan de man gebracht. Dat is uitzonderlijk, al telt het Stade de Genève 30.000 plaatsen. Maar het is dan ook al 24 jaar geleden dat Servette nog uitkwam in de voorrondes van de Champions League. (mg)