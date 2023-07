Net geen twee op een rij in Tour de France Femmes! Liane Lippert klopt Kopecky in lastige sprint, die wel gele trui behoudt

Liane Lippert heeft de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton was ze net iets sneller dan Lotte Kopecky, die tweede werd en haar leiderstrui behoudt. Door de regen in de finale lag de afdaling naar de slotklim er spekglad bij, waardoor heel wat rensters tegen de grond gingen. Eva van Agt (Jumbo-Visma) knalde tegen een vangrail en was er het ergst aan toe.

Het was vandaag in spanning afwachten of Lotte Kopecky de gele trui kon houden op dit geaccidenteerde parcours na haar fantastische overwinning van gisteren. De tweede rit in de Tour de France Femmes, die startte in Clermont-Ferrand, was geen makkelijke opdracht voor de Belgische kampioene. De rensters moesten al op de tweede dag enkele pittige beklimmingen overleven. Nog in de geneutraliseerde zone kwam er al een eerste valpartij met de latere winnares Liane Lippert van Movistar. Zonder erg weliswaar want de Duitse kon haar weg gewoon verder zetten. Op de eerste klim, de Col de Guéry, lag het peloton al in stukken. Onder andere Marianne Vos (Jumbo-Visma) en Christine Majerus (SD Worx) moesten een gaatje laten, gelukkig voor hen kwam het snel weer samen. De eerste ontsnapping van betekenis was er een met Hannah Ludwig van Uno-X en Georgia Williams van EF Education, ze hielden het even vol, maar op 50 kilometer van de streep hadden ze er genoeg van.

Een gretige Julie Van de Velde

De steile Côte de Plaines zorgde opnieuw voor scheuren in het peloton, rensters moesten één voor één afhaken. De Belgische Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) leek wel nog over uitstekende benen te beschikken, want zij liet de groep met favorieten als Vollering, Van Vleuten en Kopecky achter zich en trok er even alleen op uit. Het bleek om een aanval op de bollentrui te gaan op de Côte de Plaines, een berg van tweede categorie. Plan geslaagd, want Van de Velde pakte de vijf bergpunten mee. Even voor de top van de klim lagen er een aantal renners op de grond. Ook de wereldkampioenentrui van Van Vleuten lag erbij, even paniek dus voor de topfavoriete want ze maakte zelf ook een harde smak. Even later kon ze gelukkig wel weer aansluiten bij de kop van de koers.

Een muur van mist en regen

In de finale kregen we drie nieuwe leidsters: Van Agt (Jumbo-Visma), Kastelijn (Fenix-Deceuninck) en Koster (Uno-X). Hun voorsprong schommelde rond de 50 seconden. En wat deden de favorieten Vollering en Van Vleuten? Die verloren elkaar niet uit het oog in de aanloop naar de laatste kilometers. De renners moesten zich wurmen door een muur van mist en regen, het warme weer van de Tour bij de mannen was nergens meer te bespeuren. Het gladde wegdek zorgde voor problemen in de bochten van de afdaling met verschillende valpartijen tot gevolg, waardoor ook de kopgroep terug gegrepen werd en het volledige peloton uit elkaar lag.

Met de groep der favorieten naar de finish

Aan de voet van de laatste klim, de Côte de Trébiac, barstte de finale los met Vollering en Van Vleuten die zich voor de eerste keer echt vooraan de koers toonden. Lotte Kopecky verloor wat plaatsen in die afdaling, maar kwam terug op het stijgende stuk. Het regende aanvallen op de klim, verschillende rensters wouden wel een Tourrit aan hun palmares toevoegen. Niemand raakte weg en dus ging de groep van favorieten samen naar de finish. Daar trok Liane Lippert, ploegmaat van Van Vleuten bij Movistar, aan het langste eind met een sterke eindsprint. Lotte Kopecky eindigde tweede en kon zo haar gele trui behouden. Kan ze haar gele trui vasthouden tot volgend weekend?

Liane Lippert: “Ik was in de finale volledig gefocust op Lotte Kopecky”

Deze tweede rit in de Tour de France Femmes was nog maar de tweede zege van het seizoen voor Lippert. De Duitse kampioene kon tijdens het flashinterview dan ook haar glimlach niet onderdrukken. “Het zal even duren voor ik het goed en wel besef. Ik ben heel blij. Dat ik deze zege kan pakken in de Duitse trui maakt het echt heel speciaal.”

Toch kwam de zege er niet zonder slag of stoot - letterlijk dan. “Ik ben vandaag twee keer gevallen. Ik begon zenuwachtig te worden, maar het team zorgde ervoor dat ik rustig bleef. Heel het team heeft bijgedragen aan deze zege.” In de finale begon het dan ook nog eens te regenen, waardoor de weg spekglad werd. Met extra nervositeit en valpartijen tot gevolg. “Maar ik rijd altijd goed in de regen, dus eigenlijk was ik blij toen het weer omsloeg.”

“Ik had helemaal niet verwacht dat ik zou winnen. Ik was in de finale volledig gefocust op Lotte Kopecky (die in de sprint af te rekenen kreeg met een leegloper, red.). Ik probeerde zelf vooral rustig te blijven en op het juiste moment aan te gaan, want ik heb baat bij een lange en zware sprint. Maar zelfs toen ik over de meet kwam kon ik het niet geloven. Ik dacht zelfs: misschien zijn er nog vluchters voorop gebleven. Zelfs nu besef ik het nog niet goed. Mijn Tour is alvast geslaagd. Ik wacht al zo lang op een overwinning en had me niet meer kunnen wensen dan zo’n zege.”

Rituitslag:

1. Liane Lippert 4h13’43”

2. Lotte Kopecky +0”

3. Silvia Persico +0”

4. Ashleigh Moolman Pasio +0”

5. Christina Schweinberger +0”

6. Cecilie Ludwig +0”

7. Demi Vollering +0”

8. Katarzyna Niewiadoma +0”

9. Annemiek van Vleuten +0”

10. Tamara Dronova +0”

Algemeen klassement:

1. Lotte Kopecky 7h17’36”

2. Liane Lippert +46”

3. Ashleigh Moolman Pasio + 59”

4. Demi Vollering + 59”

5. Cecilie Ludwig +59”

6. Tamara Dronova + 59”

7. Elisa Longo Borghini +59”

8. Annemiek van Vleuten + 59”

9. Katarzyna Niewiadoma + 59”

10. Ane Santesteban + 1’03”