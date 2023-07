Steekpartij in het centrum van Oostende: man naar het ziekenhuis

De steekpartij in de Langestraat, ter hoogte van de Kapucijnenstraat, vond plaats iets voor 16.00 uur. Iemand zou een lang mes of een machete gebruikt hebben om het slachtoffer aan te vallen. Het slachtoffer overleefde de aanval en werd naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van die persoon is momenteel weinig bekend, ook een identiteit heeft de politie nog niet.

Verschillende getuigen zagen het incident gebeuren. De dader zou volgend hen gevlucht zijn in de richting van de Van Iseghemlaan. De politie heeft ondertussen camerabeelden opgevraagd van verschillende zaken in de buurt. Het labo komt ook ter plaatse voor een sporenonderzoek: daarom werd ook een tent van de brandweer gevorderd. Zo kon de regen geen sporen of bloed uitwissen. De Langestraat werd daarom afgesloten.