Drake drijft de spot met fan die vape op podium gooit: “Het kan niet dat je jouw leven serieus neemt”

Schoenen, bh’s, een gsm, … de waslijst aan voorwerpen die Drake de laatste weken op het podium gesmeten kreeg, is lang. Donderdag kon de Amerikaanse rapper daar iets nieuw aan toevoegen. Tijdens zijn show in New York vond een fan er niks beters op dan een vape op het podium te gooien. “Het kan niet dat je jouw leven serieus neemt als je denkt dat ik met jullie ga vapen in Barclays Center”, klinkt het spottend bij Drake, waarna hij de elektronische sigaret terug in het publiek gooit.