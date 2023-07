Wout van Aert krijgt hoog bezoek: Jonas Vingegaard komt langs met opvallend cadeau voor pasgeboren Jerome

Jonas Vingegaard is na zijn triomf zondag in Parijs gepasseerd in Herentals om daar persoonlijk zijn felicitaties over te brengen aan ploegmakker Wout van Aert, die woensdag de Tour verliet en een dag later vader werd van een tweede zoontje, Jerome. De Deen had ook een cadeautje mee: een miniversie van de gele trui.