VIDEO. Even schrikken als Annemiek van Vleuten ten valt komt, gelukkig zonder erg

Na een bizarre zwieper van een renster kwam ook titelverdedigster in de Tour de France Femmes, Annemiek van Vleuten, ten val in het peloton, dat op dat moment bezig was aan een klim op zo’n 48 kilometer van de finish. De wereldkampioene kon gelukkig zonder al te veel averij haar weg vervolgen en werd door de voltallige Movistar-ploeg opgewacht en snel teruggebracht.