VIDEO. Toumani Camara is niet het enige jonge talent bij Phoenix: Nigeriaanse ploegmaat verbaast met atletisch vermogen

In de Atlanta Entertainment Basketball League - een zomercompetitie die opgebouwd werd om de NBA-sterren woonachtig te Atlanta in de schijnwerpers te zetten - toonde de 24-jarige Josh Okogie tot wat hij allemaal in staat is. De in Nigeria geboren small forward deed de monden van het publiek meermaals openvallen door zijn snelheid, klinische afwerking en atletisch vermogen.

Kenmerken die de turnleraar van Okogie al ontdekte op de middelbare school. “Toen ik hem destijds vol energie over het parket zag lopen, vond ik dat hij ‘non-stop’ in de weer was. Meteen ook een bijnaam die bij hem paste”, klonk het eerder bij ESPN. Okogie gaf er meteen gehoor aan en doopte zijn Instagramaccount om tot ‘Call Me Nonstop’. Bij het bekijken van onderstaande beelden begrijpen we meteen waarom. Toumani Camara, recent nog actief in de Summer League, zal het graag zien van een ploeggenoot met wie hij in de toekomst allicht zal samenspelen.

In 2018 werd Okogie gedraft door de Minnesota Timberwolves. Daar bleef hij vier jaargangen, om vervolgens naar het Westen te trekken. In het afgelopen seizoen droeg hij meer dan zijn steentje bij. Okogie maakte in 72 matchen voor de Suns telkens gemiddeld bijna 19 minuten vol.

De beelden:

