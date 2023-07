Twee mannen verbranden boek voor Iraakse ambassade in Kopenhagen

De mannen streamden de verbranding live op de Facebookpagina van Danske Patrioter, voor zowat 70 kijkers. Op de beelden was te zien hoe een ingebonden boek op een aluminium grillschaal lag te stoven. Een van de mannen wendde zich telkens tot de camera en becommentarieerde de actie in het Deens en Engels. Na een tijd bedankte hij de kijkers en vroeg hen de video te delen.

In de achtergrond waren meerdere politieagenten te zien. Toen een oudere dame met een handtas de actie wou verstoren, hielden ze haar tegen. Het Deens persagentschap Ritzau berichtte later dat een 56-jarige vrouw zou zijn gearresteerd voor poging tot diefstal.

Koran

Vorige week vrijdag plaatste de groep eerder een video van een man die een koran verbrandde en een schijnbaar Iraakse vlag vertrappelde. In de Iraakse hoofdstad Bagdad demonstreerden in de nacht van vrijdag op zaterdag daarom honderden aanhangers van de sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr.

Iraakse veiligheidstroepen konden verhinderen dat betogers de Groene Zone bereikten, waar onder meer de Deense ambassade is gevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het personeel van de Deense ambassade Irak intussen heeft verlaten.

Gelijkaardige acties in Zweden hebben de laatste weken tot veel protest geleid in verschillende moslimlanden. Vorige week donderdag bestormden aanhangers van al-Sadr de Zweedse ambassade in Bagdad en staken die in brand. Ze deden dat naar aanleiding van een koranverbranding die later op de dag in Stockholm was aangekondigd.