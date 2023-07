Weefstrook op oprit 314 in Houthalen door werken Centrum-Zuid: “Er is meer invoegend verkeer”

Door de werken aan de fietssnelweg in Centrum-Zuid kan het verkeer al een tijdje niet meer via de Grote Baan - aan Hamburger Hill - het industrieterrein oprijden. “Door die werken komt er wat meer verkeer over die oprit, en vandaar hebben we, mee op vraag van de gemeente, daar dat bord gezet, zodat het zeker duidelijk is dat men daar moet weven,” laat Marijn Struyf van De Werkvennootschap weten. Een weefstrook is een extra rijstrook voor in- en uitvoegen op of van een autosnelweg. Het is een vak waar twee verkeersstromen die in dezelfde richting rijden, elkaar onder een zeer kleine hoek en met zeer gering snelheidsverschil kruisen.

Invoegen

Het gaat om een tijdelijk werfbord dat verdwijnt wanneer de werken aan Centrum-Zuid klaar zijn. “Door de werken aan de fietssnelweg is er ook hinder voor auto- en vrachtverkeer. Dat verkeer zal iets meer een alternatieve route moeten volgen waardoor er meer verkeer is op de oprit. Met het bord willen we de mensen attent maken op het feit dat er wat meer invoegend (of wevend) verkeer is, en hen vragen hoffelijk te zijn tijdens het invoegen of weven.”

Op de Ring rond Brussel, waar er veel op- en afritten op korte afstand zijn en er dus veel weefbewegingen zijn, merken experten dat er net door dat weven vaak ongevallen gebeuren. Bij de herinrichting van de Ring is het de bedoeling om het weven in de toekomst zo veel mogelijk te beperken.

Alle info over de werken op https://www.noordzuidlimburg.be/centrumzuidfiets