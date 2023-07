VIDEO. Kylian Mbappé verliest er zijn glimlach niet bij ondanks verbanning uit de A-kern

Net als twee dagen eerder werd Kylian Mbappé vandaag gespot bij het verlaten van het Parijse trainingscentrum. De spits was opnieuw een en al glimlach, hoewel hij door de perikelen met zijn contract verbannen is uit de A-kern van PSG, die momenteel in Japan het seizoen voorbereidt. De werkdag van Mbappé op het trainingscomplex in Poissy zat er rond 15 uur op. Mbappé begroette de fans ondanks de regen, nam foto’s aan en gaf handtekeningen, alsof er niets aan de hand is.