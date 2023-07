Kobe Pauwels maakt op de Nürburgring zijn debuut in de GT3

Kobe Pauwels maakt komend weekend op de Nürburgring zijn debuut in de GT-racerij.

Het gaat snel voor Kobe Pauwels. Afgelopen weekend boekte de 18-jarige Heppenaar in Frankrijk een nieuwe overwinning in het EK voor toerwagens (TCR Europe). Audi en Comtoyou belonen hem nu voor zijn prestaties met een debuut in de GT-klasse. Pauwels valt op de Nürburgring in voor Max Hofer en zal een Audi R8 delen met Fred Vervisch en Christopher Haase. Het wordt een vuurdoop, want de rallycrosskampioen heeft nog geen meter met de GT-machine gereden.

De andere auto van het Comtoyou-team wordt bemand door Soulet, Baert en Magnus. (mc)