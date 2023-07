Pony Bas haalt opvangkindje Thor op bij zijn onthaalouders in Beringen

Beringen

Ferm onthaalouders Anja en Maurizio baten een kinderopvang uit in Beringen. Op een gewone ochtend kwam opvangkindje Thor weer aan in de opvang. Maar die dag was er iets anders dan anders. De mama van Thor sprak namelijk opeens in het Engels tegen de onthaalouders. Ze vertelde dat Thor een pony heeft, genaamd Bas en vroeg of ze ’s avonds samen met Bas Thor mocht ophalen. Nietsvermoedend ging Thor verder met zijn dagje.