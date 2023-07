WK VROUWENVOETBAL. Brazilië, Duitsland en Italië winnen openingswedstrijd, nog geen primeur voor Marokkaanse speelster met hoofddoek en Braziliaanse Marta maakt minuten op zesde (!) WK

Italië wint met het kleinste verschil van Argentinië en komt naast Zweden aan kop van groep G

Italië opende de debatten maandag in groep G met een 1-0 zege tegen Argentinië in Auckland. Cristiana Girelli scoorde het winnende doelpunt in de 87ste minuut. Le Azzurre voeren de poule samen met Zweden aan, dat Zuid-Afrika zondag met 2-1 over de knie legde. Op de tweede speeldag kijkt Argentinië Zuid-Afrika in de ogen en duelleert Zweden met Italië.

Duitsland wint overtuigend van Marokko, nog geen primeur voor speelster met hoofddoek

In groep H was Duitsland een paar maatjes te sterk voor Marokko. Alexandra Popp (2x), Klara Bühl en Lea Schüller troffen in Melbourne raak voor de DFB-Frauen, Hanane Ait El Hay en Yasmin Mrabet zorgden elk met een eigen doelpunt voor de 6-0 eindstand. Bij Marokko bleef Nouhaila Benzina, die de eerste vrouw met een hoofddoek met speelminuten op een WK kon worden negentig minuten op de bank. In 2014 werd het verbod op hoofddoeken op het WK opgeheven, maar sindsdien verscheen er dus geen enkele vrouw met een hoofddoek op een WK-wedstrijd. Benzina kan daar zondag verandering in brengen, want dan neemt Marokko het op tegen Zuid-Korea. Colombia en Zuid-Korea kijken elkaar dinsdag in de ogen in het andere duel van de eerste speeldag in groep H.

Nouhaila Benzina bleef negentig minuten op de bank in de wedstrijd tegen Duitsland. — © REUTERS

Brazilië wint makkelijk van Panama, Marta maakt opwachting in zesde (!) WK

In groep F sloot Brazilië de dag ‘Down Under’ in Adelaide af met een vlotte 4-0 zege tegen Panama. Borges zorgde voor de eerste hattrick op dit WK, Zaneratto was de andere afwerkster van dienst bij de Brazilianen. Ook Braziliaans boegbeeld Marta (37) had iets te vieren, want zij mocht een kwartier voor tijd invallen en maakte zo haar opwachting in haar zesde (en ook laatste) WK. Enkel de Nigeriaanse Onome Ebi en de Canadese Christine Sinclair deden haar dat voor.

Op de tweede speeldag in groep F staat zaterdag de kraker tussen Brazilië en Frankrijk op de agenda. Bij de Fransen zit er al druk op de ketel, want zij beten zondag hun tanden stuk op Jamaica (0-0).