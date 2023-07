Omstanders slaan voorruit van auto in om baby te redden van enorme hitte

Een gezin in de Amerikaanse staat Texas heeft een drastische beslissing moeten nemen op een parking. Nadat ze per ongeluk hun baby én sleutels hadden achtergelaten in hun gesloten auto, moesten ze zo snel mogelijk de voorruit van hun eigen wagen aan diggelen laten slaan om het kind te bevrijden. Met de hulp van enkele omstanders konden ze de baby uit het voertuig halen.

Op amateurbeelden van een ooggetuige is te zien hoe een man de voorruit kapotsloeg met een metalen voorwerp. Zo kon hij een gat maken dat groot genoeg was om een persoon door te laten kruipen. Niet veel later geraakte een vrouw in de wagen en kon ze de baby uit het voertuig halen.

Hoelang het kind uiteindelijk in de wagen zat, is niet geweten. Na een medische controle bleek de baby ongedeerd. Razendsnel handelen was hoe dan ook een must: de temperatuur in een wagen kan immers razendsnel oplopen bij zonnige weersomstandigheden.

(kmlo)