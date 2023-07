In de Ambiorixstraat in Tongeren is zondagavond ingebroken in een huis. De daders haalden alles overhoop. Er werd niets gestolen.

Brandstofdieven hebben maandag zo’n 300 liter diesel gestolen uit een geparkeerde vrachtwagen. Die stond op de Overhaemlaan in Tongeren. De dieven forceerden de dop van de dieseltank.