Negen jaar cel voor ex-medewerker van Russische oppositieleider Navalny wegens “extremisme”

Sinds juni 2021 bestempelt de Russische staat de organisaties van de oppositieleider als ‘extremistisch’. Tot nu toe zijn tientallen anti-Kremlinactivisten en -medewerkers naar het buitenland gevlucht om gelijkaardige straffen te ontlopen.

Vadim Ostanin, die aan het hoofd stond van Navalny’s kantoor in het Siberische Barnaoel, werd in december 2021 gearresteerd, net als vier andere voormalige leidinggevende medewerkers van Navalny die nog in het land waren. Hij wordt nu onder druk gezet om een bekentenis te ondertekenen. In ruil daarvoor zou hij zijn familie mogen zien in de gevangenis. Volgens zijn achterban weigert hij dat voorstel.

Gat in vloer

In een brief beschreef Ostanin de onhygiënische omstandigheden in zijn cel. “Ratten kwamen uit een gat in de vloer (het toilet) en liepen door de cel als je niet tegen ze schreeuwde.” Hij zou vijftien kilogram zijn afgevallen en last hebben van hoofd- en rugpijn. Toch zouden de cipiers hem niet alle nodige medicijnen geven.

“Vadim Ostanin werd berecht voor legaal politiek werk. Hij sprak over corrupte lokale mensen en hielp de inwoners van de Altai-regio om hun bureaucraten tot werken te dwingen”, reageerde het team van Navalny maandag.

Navalny werd in 2022 veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor fraude, naar eigen zeggen een valse beschuldiging. Momenteel wacht hij een tweede vonnis af. Mogelijk staat hem nog eens twintig jaar gevangenisstraf te wachten.