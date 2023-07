Water tot aan de lippen in Tronkstraat: “Als het regent zijn we al ongerust”

Bij een ietwat hevige regenval houden bewoners in de Tronkstraat hun hart vast. Ze weten wat op hen af kan komen indien het kritieke limiet overschreden wordt. En dat is volgens bewoners Frédéric Ghaye heel snel bereikt. “Het water in de servituut achter onze woningen kan niet weg als het veel regent”, zegt Frédéric. “Met als gevolg dat het allemaal in onze kelders terecht komt. We hebben zelf verhoogd om te voorkomen dat water nog door kan stromen naar onze kelder. Maandag stond tijdens de regen het water tot aan de rand daarvan. Het scheelde niet veel of onze kelder liep weer onder zoals twee jaar geleden. Dat had alles vernield wat er in stond. Diepvriezers, elektriciteitskast, verwarmingsketel en drie motoren waren in een mum van tijd niet meer bruikbaar. Zoiets wil je niet meemaken. Bij onze buren loopt het water niet naar binnen maar komt het rioleringswater er in de omgekeerde richting weer uit. Drie keer zijn ze zoal getroffen. Ook maandag hadden ze weer prijs en bij andere buren is de kelder ondergelopen.”

© RR

Bewoners hebben naar eigen zeggen het probleem al meermaals bij de stad Genk aangekaart.

Onderzoek

“We hebben meegekregen dat ze het zullen onderzoeken”, gaat Frédéric verder. “Het probleem is dat de servitudeweg veel te diep ligt. De weg leidt tot één van de achteringangen van Tevona. Ook daar ondervinden ze moeilijkheden om binnen te geraken als het geregend heeft. Er is hier al een landmeter komen kijken. Die zei ronduit dat de servituut een zwembad is. Het probleem sleept al jaren aan maar is erger geworden sinds ze van de oude spoorweg een fietspad hebben gemaakt. Het water kan niet meer weg via de oude bedding. Als het nog maar begint te regenen maken we ons al ernstig zorgen.” Schepen van Externe Werken Karel Kriekemans (cd&v) weet dat er een studie loopt met als doel infrastructurele maatregelen te nemen die het waterhuishouden in het gebied verbetert. “We moeten dat ruimer bekijken”, zegt Kriekemans. “Dit hangt samen met Hoevenzavel. We hadden verwacht dat het nog voor de zomer rond zou zijn. Maar omdat het erg ingewikkeld is duurt het langer dan verwacht. Het heeft geen enkele zin werken te laten uitvoeren als we niet zeker zijn dat ze ook een impact hebben op de wateroverlast. Ik begrijp de frustratie van de mensen. We hebben ze een paar keer laten weten dat de studie nog niet af is. Ik hoop dat we in september of oktober met concrete plannen naar hen toe kunnen stappen. We gaan in ieder geval met onze diensten ter plaatse kijken of met voorlopige maatregelen de overlast enigszins al beperkt kan worden.”