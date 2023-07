Nour (8) verliest strijd tegen agressieve hersentumor: “Ze heeft nog alles kunnen doen wat ze wou”

Familie, vrienden, kennissen en sympathisanten hebben er de laatste maanden alles aan gedaan om de kleine Nour Berjabotheman (8) uit Denderhoutem nog te geven wat ze wou, maar het meisje dat leed aan een agressieve hersentumor is vorige wee overleden in haar slaap. “We zijn iedereen enorm dankbaar voor de steun”, reageert de familie.

Nadat de kleine Nour al een tijdje last had van hoofdpijn en evenwichtsverlies, viel vlak voor de krokusvakantie dit jaar het verdict: het meisje uit Denderhoutem leed aan een bijzonder agressieve hersentumor. Een operatie en dus een kans op genezing zat er in België niet meer in en dus richtte de familie Berjabotheman haar hoop op een studie in Nederland die werd aangestuurd vanuit San Francisco.

Omdat die studie heel wat geld zou kosten, startte de familie met een snoepverkoop om geld in te zamelen. Dat gebeurde in samenwerking met basisschool De Wonderwijzer in Meerbeke waar het meisje school liep.

“Die snoepverkoop was echt een groot succes”, zegt Marieke van Kerkhove, een tante van Nour. “Op een gegeven moment moesten we er zelfs een einddatum op plakken omdat we de bestellingen nog moeilijk konden bijhouden.”

Snel achteruit

Al snel kwamen er ook heel wat andere initiatieven op gang. Zo was er een benefiet in The Mauritz in Ninove en werd er gewandeld van De Panne naar Knokke voor Nour. “Er waren echt heel veel initiatieven. We zijn iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen dan ook enorm dankbaar”, aldus Van Kerkhove.

Ondanks alle steun mocht het niet zijn: Nour overleed op zondag 16 juli ten gevolge van de hersentumor. “De laatste dagen ging ze bijzonder snel achteruit”, vertelt Marieke nog. “De tumor groeide snel. We hadden gehoopt dat de studie in Nederland zou helpen, maar vlak voor die studie van start ging, bleek dat haar cholesterolwaarden te hoog waren om deel te kunnen nemen.”

“In Gent heeft ze dan nog radiotherapie gekregen. Die deed de tumor verkleinen maar helaas groeide hij veel te snel om goed te zijn.”

Disneyland

De familie is nu vooral dankbaar voor de steun waarop ze de voorbije maanden kon rekenen. “Nour heeft nog alles kunnen doen wat ze wou. Zo is ze zelfs nog naar Disneyland geweest.” Daarnaast heeft ze ook nog heel wat spullen gekregen waar ze naar verlangde. “We hebben op een mooie manier afscheid kunnen nemen en Nour had gelukkig geen pijn dankzij een pijnpomp. Uiteindelijk is ze in een diepe slaap beland met haar familie rondom haar”, aldus Marieke.

Intussen vond de uitvaartplechtigheid van Nour al plaats. “Er is veel reactie geweest op het overlijden van Nour. We voelen ons als familie erg gesteund en verwarmd door alle reacties die we hebben gekregen”, besluit de familie.