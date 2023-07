Israëlisch parlement keurt controversiële wetswijziging goed die rechterlijke macht inperkt

Buiten de Knesset, het Israëlische parlement, worden demonstranten teruggedreven met het waterkanon. Binnen bleef tot op het laatste moment de hoop overeind op onderhandelingen over een compromis. Maar dat kwam er niet: de uiterst-rechtse regering van premier Benjamin Netanyahu heeft maandagnamiddag het eerste onderdeel van haar geplande juridische hervormingen door het parlement geloodst.

Het wetsvoorstel zou de macht van het Hooggerechtshof ondergraven om politieke beslissingen aan te vechten, en zou ook de samenstelling van de magistratuur veranderen. Volgens Netanyahu’s critici is de ontmanteling van Justitie een middel om zijn coalitie van ultranationalisten en ultrareligieuzen samen te houden en corruptie-aanklachten tegen hemzelf te ontlopen. De regering zelf wil naar eigen zeggen het evenwicht herstellen tussen de verschillende takken van de overheid.

Netanyahu uit ziekenhuis

Het eerste onderdeel van de hervormingen zou het Hooggerechtshof de bevoegdheid ontnemen om te oordelen over de ‘redelijkheid’ van regeringsbeslissingen. Op maandagmiddag doorliep de Knesset een lange reeks amendementen aan de wettekst, voor ze het finale voorstel goedkeurde. Netanyahu, die dit weekend een pacemaker ingeplant kreeg en maandagochtend ontslagen werd uit het ziekenhuis, was daarbij zelf aanwezig. Ook tijdens dat proces bleven verschillende geledingen binnen de regering onderling touwtrekken over de mogelijkheid van een compromis met de oppositie.

Onder meer minister van Defensie Yoav Gallant stuurde daarop aan, nadat de Israëlische legerleiding gesignaleerd had dat de cohesie van de Israëlische strijdkrachten in het gedrang is. Duizenden reservisten gaven aan niet langer te willen dienen onder een regering die volgens hen op weg is richting autocratie. Maar scherpslijpers binnen de regering dreigden ermee de coalitie te laten vallen indien andere coalitiepartners alsnog amendementen aanbrengen aan hun voorstellen.

Extremisten en gekken

Terwijl het parlement over de teksten discussieerde, verzamelden tienduizenden Israëliërs zich voor massale en woelige betogingen. “De staat Israël staat voor de vernietiging en ondergang die haar wordt aangedaan door een bende extremisten en gekken. We moeten vandaag naar Jeruzalem gaan!” riepen demonstranten op via sociale media.

Duizenden van hen waren maandagochtend al samengekomen voor het parlement in Jeruzalem. Daar kampeerden ze na een ‘pelgrimstocht’ vanuit Tel Aviv en blokkeerden ze, voorzien van toeters en trommels, de weg naar het parlement. Later braken ze ook door politiebarrières heen. De politie zette waterkanonnen en tasers in om hen terug te duwen en protestleider Moshe Radman werd aangehouden. Elders in het land sloten een aantal grote winkelketens en tankstations de deuren, uit protest tegen de stormram-strategie van de regering-Netanyahu.

Tegelijk marcheerde een grote menigte aanhangers van de regering door Tel Aviv, dat tot nu toe het hart was van de anti-Netanyahuprotesten. President Yitzhak Herzog vatte de situatie maandagochtend, in een zoveelste oproep om te blijven onderhandelen, samen als: “We bevinden ons in een nationale noodtoestand.”