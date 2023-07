Band van Keanu Reeves heeft grote plannen: eerste plaat in 23 jaar komt eraan

Voorlopig even geen nieuwe filmprojecten voor Keanu Reeves (58). De reünie van zijn muzikale band Dogstar is hem zo goed bevallen dat er grootse plannen worden aangekondigd.

Zijn groep Dogstar gaat opnieuw op tournee en kondigt hun eerste plaat in liefst 23 jaar aan. Na het optreden van de groep in concerttempel Roxy in Los Angeles hadden alle groepsleden hetzelfde gevoel: dit smaakt naar veel meer. Alle concerten, ongeveer 25 stuks in totaal, staan gepland in de Verenigde Staten en Japan.

De plannen voor het nieuwe album zijn al vergevorderd. Op hun sociale media werd immers al de cover meegedeeld, waarop enkele palmbomen staan. De titel van de plaat is toepasselijk Somewhere between the power lines and palm trees. Het album verschijnt op 6 oktober op hun eigen label Dillon Street Records en er komt ook een gelimiteerde vinylversie.

Reeves fungeert vooral als bassist als achtergrondzanger bij Dogstar. Hij is één van de twee oprichters van het project, maar hij moest destijds de band in de steek laten toen zijn filmcarrière een hoge vlucht nam. Maar nu heeft hij helemaal weer de smaak te pakken.

De leadsingle van het nieuwe album, Everything turns around, valt online al te beluisteren: