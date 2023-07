Wiptent brengt 7.700 euro in het laatje van 51 Maasland

MAASMECHELEN

Ter gelegenheid van Kotem stoet hebben Ronny Telen en Chretien Claessens een WIP-tent in het leven geroepen. Waterratten Interessante Personen kunnen dan niet alleen naar de optocht kijken maar ook smullen en carnaval vieren in een tent in het landelijke decor van Kotem. Het Wiptentcomité overhandigde zopas in restaurant Mardaga in As een cheque van 7.700 euro aan de voorzitter van 51-club Maasland Peter Janssen. “Hierdoor kan de 51-club op 26 oktober, net voor het herfstverlof, op de kinderboerderij in Lanaken weer een tweehonderd kinderen uit het buitengewoon onderwijs een heerlijke dag met spelen, attracties en frietjes bezorgen”, weten Ronny en Chretien. JTh