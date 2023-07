Bizar: ex-Charleroi-doelman kopt bal van buiten de zestien in zijn eigen goal in Europese voorronde

De 24-jarige Fransman Didier Desprez heeft afgelopen week in de eerste voorronde van de Conference League voor een bizar moment gezorgd. De doelman van het Luxemburgse Dudelange ging gruwelijk de mist in op een hoge bal, die hij vervolgens domweg in eigen doel kopte. Gelukkig voor hem wist zijn ploeg uiteindelijk op bezoek bij St. Patricks alsnog met 2-3 te winnen en de kwalificatie voor de tweede voorronde veilig te stellen.