Vrienden Carlo en Phil maken samen een jeugdboek

Nieuwerkerken

Carlo Schrijvers uit Hasselt werkt als coördinator van de technische dienst van jeugdinstelling De Wiekslag in Alken. Vroeg of laat moest hij wel een boek schrijven met zo’n familienaam. “Daarom doe ik het niet hoor, ik heb gewoon heel veel fantasie. Ooit hadden mijn vrouw en ik een kinderdagverblijf. Daar verzon ik altijd verhaaltjes voor de kinderen en zo groeide het idee om een jeugdboek te schrijven. Dat heb ik ook gedaan, in 2011 al. ‘s Nachts in bed geschreven met pen en papier, om mijn vrouw niet wakker te houden van het getik op een klavier. Het verhaal gaat over een jongen die zijn ouders en zus verliest bij een onopgehelderd ongeval. Al snel ontdekt hij de waarheid achter hun dood en wordt hij geconfronteerd met de moordenaar. De twee hoofdpersonages gaf ik destijds de namen van twee vrienden: Phil en Angela.”

© RR

Daarna bleven de schrijfsels van Carlo Schrijvers ruim 10 jaar in de kast liggen. “Een jaar geleden begon ik toch met het idee te spelen om mijn boek ook echt uit te geven. Op een gezellig avondje uit met vrienden vertelde ik Phil over m’n boek en m’n plannen. Hij was onmiddellijk nieuwsgierig om het te lezen.”

Phil, die in Binderveld woont, is eigenlijk bouwkundig ingenieur en illustrator in het dagelijkse leven. “Tijdens het lezen maakte ik wat schetsen van het verhaal. Carlo reageerde enthousiast en vroeg me om er enkele verder uit te werken. Het eindresultaat is nu dit boek met zo’n 20-tal tekeningen”, vertelt Phil.

“Ik was heel enthousiast, want de tekeningen van Phil matchen met de beelden die ik in mijn hoofd had. En toegegeven, nu het boek klaar en gedrukt is, doet het me toch wel iets om het in mijn handen te kunnen houden. Met dit boek mikken we op ‘young adults’: jongeren vanaf 12-14 jaar, maar zeker ook volwassenen. Als de reacties positief zijn, gaan we geen tien jaar doen over een volgend boek”, zo besluit Carlo. len