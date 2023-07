Studio 100 ontdekt talent speelplein Mallemolen in Wijshagen

Oudsbergen

Een hele dag ravotten met je beste vrienden en de leukste moni’s? Dat kan nog tot half augustus bij speelpleinwerking Mallemolen in Wijshagen. “Meestal in de buitenlucht en met de zotste activiteiten”, vertelt de leiding. Elke dag zakken er 85 kinderen af naar het buurthuis. “Tijdens onze wekelijke themadag verrassen we de kinderen met een uitzonderlijke activiteit”, klinkt het bij de leiding. Team Studio 100 leverde sprookjes en de kids bedachten zelf de spannendste verhalen. “De voorbije twee dagen hebben we een groot decor gebouwd, samen met onze handige Harry ’s en acteurs. Vandaag is het aan de kinderen om hun fantasie te laten werken”. RDr