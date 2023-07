Luna Licci leidt boeiende dj-workshop voor Riemstse jongeren

Riemst

Lore Severi (25) - in de muziekwereld gekend als DJ Luna Licci - leerde tijdens een boeiende workshop een zestal Riemstse jongeren de basistechnieken van het dj-vak. Hoe mix je verschillende tonen tot een beat? Hoe maak je een samenhangend nummer? Hoe laat je de nummers vloeiend in elkaar overlopen? Het waren allemaal vragen waarop Lore een antwoord gaf in de korte vorming die ze leidde in De Tol in Herderen, in het kader van de zomeractiviteiten van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Jonas (13) uit Val-Meer stak heel wat op. “Ik hou vooral van techno en wil zelf graag dj worden”, bekende hij spontaan. Ook Michiel (12) uit Bolder en Lander (13) uit Zussen vonden de opleiding best leuk en uitdagend, net zoals Margot (14) uit Lafelt en Luna (12) en Julie (13) uit Val-Meer. “Ze hebben allemaal gevoel voor ritme en er is duidelijk talent in Riemst. Het experimenteren met de draaitafels gaat de meesten goed af”, vond Lore, die zelf een eigen dj-school heeft en de workshop leidde in opdracht van organisatiebureau Villa Basta uit Hasselt. eva