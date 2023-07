Kunstwerken van Charly Vanzwijgenhoven uit Sint-Truiden zijn nooit alledaags

SINT-TRUIDEN

Truienaar Charly Vanzwijgenhoven (64) is zijn hele leven al enthousiast bezig met kunst. Sinds zijn pensionering heeft zijn enthousiasme plaatsgemaakt voor een doorgedreven passie. “Ik maak nu vooral assemblages op doek. Dat kan zeer uiteenlopend zijn van tekeningen, partituren, oude documenten, maar ook uit verschillende materialen als vouwmeters, lucifersdoosjes of cd-hoesjes, eigenlijk alles, kortom conceptuele kunst”, zegt Charly. Een werk is nooit op voorhand gepland en steeds een ingeving van het moment. “Als ik dingen in grote hoeveelheden zie liggen, wil ik die verzamelen. Waarom? Dat kan ik moeilijk uitleggen, als ik materialen zie waar ik iets kan mee doen, dan begint mijn fantasie al te werken. Mijn werken zijn niet alledaags, maar dat is ook precies wat ik wil, men moet meteen zien dat het een werk van Charly is. Ik heb niet de pretentie dat ik tot de grote kring van kunstenaars hoor, maar wel bij hen die op een originele manier hun werken afleveren en herkenbaar”, zegt Charly. Wie zijn werken wil bewonderen kan op 15 augustus, tijdens de kunsthappening ‘Les Couleurs de Montmartre’ terecht op het Begijnhof waar hij zijn werken tentoonstelt in de kunstgalerie Four Roses. jcr