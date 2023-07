Plensbui zet straten in Schakkebroek onder water: zandzakjes voor deuren

LEES OOK. Hevige regen verrast automobilisten in Genk

Rond het middaguur viel het water plots met bakken uit de hemel in Herk-de-Stad en omstreken. Hierdoor kwamen enkele straten in deelgemeente Schakkebroek onder water te staan. Dat was onder meer het geval voor de Terbermenweg, de Lindeboomstraat, de Schoolstraat en de Rode Kruisstraat. De technische dienst van de gemeente was snel ter plaatse, maar toen was het meeste water al weggetrokken. “De regenbui was zo intens dat de riolering al dat water niet kon slikken. Daardoor stonden hier inderdaad enkele straten even blank. Ondertussen is de situatie weer onder controle” zo klinkt het. Toch hopen sommige inwoners op bijkomende maatregelen. “Bij iedere hevige wolkbreuk overstroomt een deel van onze straat. Gelukkig ligt mijn huis hoog genoeg en loopt het water hier niet binnen”, zo reageert een buurtbewoner. (len)