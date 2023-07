De Steeg en Trinelle officieel ingehuldigd in wzc Huyse Elckerlyc in Millen

Afgelopen week werden in woonzorgcentrum Huyse Elckerlyc in Millen twee nieuwe afdelingsnamen ingehuldigd, nl. De Steeg en Trinelle.

De medewerkers mochten kiezen uit een lijst van verschillende namen die allen een link met Millen hebben. Uiteindelijk werd er gekozen voor Trinelle en De Steeg. Trinelle verwijst naar de Trinellestraat waar het woonzorgcentrum gelegen is en De Steeg verwijst naar de vele steegjes die Millen rijk is. Ook achter het wzc bevindt er zich zelfs een steegje.Vanaf nu is er dus geen sprake meer van oude en nieuwe bouw, maar vanaf nu spreken ze van Trinelle en De Steeg, twee klinkende namen. Om dit te vieren kwam de burgemeester langs en werd een receptie aangeboden met heerlijke cupcakes voorzien van de afdelingsnamen.