Drie zilveren medailles in één finale op WK zwemmen, geen succesvolle dag voor België

Op het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka is de Chinees Qin Haiyang met een fenomenale chrono van 57.69, de tweede snelste tijd ooit, wereldkampioen geworden op de 100 meter schoolslag. Opvallend: achter Qin deelden drie (!) zwemmers de zilveren medaille. Voor België werd het geen succesvolle WK-dag.

Met 57 seconden en 69 honderdsten zwom Qin Haiyang zich maandag op fabelachtige wijze naar de wereldtitel op de 100 meter schoolslag. Enkel de Brit Adam Peaty (56.88) ging ooit sneller. Achtvoudig wereldkampioen Peaty was er door mentale problemen maandag niet bij. Het zilver ging naar vice-olympisch kampioen Arno Kamminga. De Nederlander moest zijn tweede stek wel delen met de Amerikaan Nic Fink en de Italiaan Nicolo Martinenghi. Ook zij tikten aan in 58,72. Voor Kamminga is dit resultaat een flinke opsteker. Vorig jaar laste hij na de EK gedwongen een pauze in. Hij was niet fit en moest afstand nemen van het zwemmen. Een half jaar geleden hervatte hij de training.

Geen finales voor Roos Vanotterdijk, Florine Gaspard, Alisée Pisane en Lucas Henveaux

Voor de Belgische zwemmers was het niet zo’n succesvolle dag in Japan. Toptalent Roos Vanotterdijk kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 100 meter rugslag. De 18-jarige Vanotterdijk, die het Belgisch record in handen heeft, zette een tijd neer van 1:00:95, goed voor de 22ste plaats in de reeks. Vanotterdijk besliste de vlinderslagwedstrijden waarvoor ze ingeschreven was in Japan aan zich te laten voorbijgaan, omdat haar schouder nog niet helemaal klaar was voor deze specifieke discipline.

Florine Gaspard geraakte niet in de halve finales van de 100m schoolslag. De 21-jarige zwemster zette een tijd neer van 01:08.34. Haar persoonlijk record ligt op 1:07.21. Alisée Pisane veroverde dan weer geen plekje in de finale van de 1.500 meter vrije slag. De 20-jarige Luikse klokte in de series af op 16:25.15, waarmee ze op een 18e plek terechtkwam.

Lucas Henveaux slaagde er maandag wel in om zich te plaatsen voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, maar de finale bleek uiteindelijk te hoog gegrepen voor onze 22-jarige landgenoot. Henveaux klokte in de tweede halve finale 1:46.77, pas goed voor de vijftiende totaaltijd (op zestien halvefinalisten). Het Roemeense fenomeen David Popovici (1:44.70) tikte in de halve finales als snelste aan. Henveaux heeft het Belgisch record op de 200 meter vrije slag op zijn naam staan (1:46.31).