Koerier wordt aangenaam verrast door klanten wanneer hij pakketje levert: “Heerlijk!”

Een Amerikaanse koerier heeft een verfrissende verrassing gekregen van een klant. Zo zag de man een papiertje liggen toen hij het pakketje ging leveren, en dat hem kon bekoren. “Het is warm, neem gerust een duik in ons zwembad”, stond er te lezen. En de koerier plonsde zonder twijfelen mét zijn kleren aan in het zwembad.