The Barn op Rock Werchter is een van de meest opvallende creaties van Veldeman. — © Koen Bauters

Bree

De specialist in tentstructuren Veldeman Group heeft zijn Oost-Vlaamse branchegenoot Tentmoment overgenomen. “Het is de eerste stap in de geografische uitbreiding van de Veldeman Group”, aldus topman Andy Moors.