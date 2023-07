Loreen zet zich naast Ruslana als best scorende Eurovisisiesongfestivalwinnares

Loreen gaat voor de records. Op 13 mei was ze de eerste vrouwelijke artieste die erin slaagde het Eurovisiesongfestival voor de tweede maal te winnen. Eerder slaagde de Ier Johnny Logan daar ook al in.

Maar Loreen doet het in de Ultratop nu al beter dan Johnny Logan. Hold me now (1987) stond vier weken op één. What’s another year (1980) stond maar twee weken bovenaan onze hitparade. Dat is een week meer als Loreens eerste Eurovisiesongfestival-winnaar Euphoria uit 2012.

Nu dus staat Loreen met Tattoo al tien weken op één in de Ultratop, of sinds de week nadat ze het Eurovisiesongfestival won. Niet alleen bij ons scoort Tattoo zeer goed. Ook elders in Europa heeft Loreen de voorbij weken de hitparades gedomineerd. Zelfs in Frankrijk waar het voor Eurovisiesongfestivalwinnaars doorgaan zeer moeilijk is om hits te scoren. Wel opmerkelijk: Tattoo haalde de Britse Top 10 niet. Terwijl elf jaar geleden Euphoria dat wel lukte. (lees verder onder de videoclip van Tattoo)

Voorlopig deelt Loreen bij ons het nummer 1-record met Ruslana’s Wild dances, de Oekraïense Eurovisiesongfestivalwinnaar van 2004. Ruslana is toen van de eerste plaats gestoten door Freestylers met Push up. Volgende week zaterdag moet Loreen de concurrentie vrezen van Substitution (Purple Disco Machine x Kungs) of stoomt Pommelien Thijs dan door naar de eerste plaats met Erop of eronder? (lees verder onder de videoclip van Wild Dances)

Arabische Vogue

Het lijkt erop dat Loreen zich opmaakt om een totaal nieuwe regio te gaan ontginnen: de Arabische wereld. Plots begint ze uit te pakken met haar Marokkaanse roots. Deze maand siert ze de cover van Vogue Arabia en gaat ze in het bijhorend interview uitgebreid in op haar kinderjaren. Ze vertelt dat haar ouders de eerste generatie Marokkaanse migranten in Stockholm waren. Kort na aankomst gingen ze uit elkaar en voedde Loreens moeder in haar eentje haar vijf kinderen op.

“Ik heb altijd twee gevechten tegelijk moeten voeren”, zegt ze in Vogue. “Tegen de vooroordelen over vrouwen en tegen de vooroordelen over allochtonen.” Ook over haar geloof spreekt ze: “Ik was als kind zeer teruggetrokken en zat vol twijfel. Maar ik heb er altijd op vertrouwd dat Allah me de juiste mensen zou sturen die me als artieste laten openbloeien.”

Voorlopig is Loreen nog niet doorgebroken in de Arabische wereld. Op haar Tattoo Tour van november en december staan alleen maar Europese locaties. Op 14 november komt ze naar Trix (Antwerpen).

Top 5

Dit is de top 5 van Eurovisiesongfestivalliedjes die op 1 geraakten in onze Ultratop.

1. Tattoo (Loreen) en Wild dances (Ruslana). 10 weken op 1 in Ultratop.

3.J’aime la vie (Sandra Kim). De eerste en nog altijd enige overwinning van België. Sandra Kim won in 1986 in de Noorse stad Bergen. Ze was toen dertien jaar. Kort daarna werd de minimumleeftijd verhoogd naar 16 jaar. Zo zal Sandra Kim voor altijd de jongste winnares blijven. Het is voor Sandra Kim bij die ene hit gebleven. Ze won wel nog de eerste editie van de Vlaamse versie van The masked singer als Queen. 7 weken op 1 in Ultratop. (lees verder onder de clip van J’aime la vie)

Vorige jaar stond de Armeense Eurovisiesongfestival-inzending Rosa Linn met Snap ook 7 weken op de eerste plaats in de Ultratop. Maar dat nummer won het Songfestival niet, eindigde slechts 20ste.

4. Waterloo (Abba). De winnaars in 1974 en nadien wereldwijd doorgebroken. Waterloo is de meest succesvolle festivalwinnaar ooit; van de single zijn 8,5 miljoen stuks verkocht. Abba was de eerste winnaar die ooit in de Amerikaanse Top 10 geraakte. 6 weken op 1 in Ultratop.

5. Puppet on a string (Sandy Shaw). Festivalwinnaar in 1967. Sandy Shaw trok de aandacht door met blote voeten haar liedje te brengen. Shaw wilde eigenlijk niet naar het liedjesfestival, maar haar manager vond het een ideale kans om haar zwalpende carrière weer aan te zwengelen. 5 weken op 1 in de Ultratop.